Sla: al via in Usa test terapia con staminali su 200 persone

Lo ha annunciato l'azienda BrainStorm Cell Therapeutics che ha messo a punto la terapia chiamata "NurOwn".

Il test sarà condotto su circa 200 pazienti in sei centri specializzati negli Usa. Il trattamento consiste nell'estrarre le staminali dal midollo osseo del paziente, trattarle per fare in modo che producano sostanze protettive per il sistema nervoso e poi reinfonderle nel paziente.

Un primo test su 75 pazienti ha verificato che il trattamento non ha effetti collaterali gravi, e ha dato risultati promettenti, mentre i primi risultati del test di fase 3 sono attesi per il 2018. "Le staminali stanno emergendo come possibile candidato per i trattamenti per la Sla", ha affermato Robert Miller, direttore del Forbes Norris ALS Research Center, uno dei centri prescelti.

"I dati clinici per NurOwn sono incoraggianti, e mostrano un'evidenza di benefici clinici supportata dall'analisi dei marker infiammatori e dei fattori neurotropici dei pazienti trattati", ha aggiunto Miller.