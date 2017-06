Smokefree, senza fumo sei più forte

Il suo filmato ha conquistato la giuria e il pubblico, ottenendo i due premi principali che gli sono stati consegnati in una cerimonia ieri a Berna.

Il lavoro del regista mostra una giovane donna che solleva la sua auto con le proprie mani per parcheggiarla meglio, il tutto sotto gli occhi sbigottiti di un fumatore. In questo modo Wirz è riuscito a esprimere il senso della campagna SmokeFree mettendo in evidenza gli aspetti positivi di una vita senza fumo.

Il regista Xavier Koller, già vincitore di un premio Oscar e membro della giuria, sostiene che "il messaggio è sottile, divertente e non scade in moralismi". Il filmato, come pure tutti gli altri 16 selezionati per il concorso, possono essere visionati all'indirizzo www.smokefree.ch/film. Oltre alla giuria, il vincitore ha convinto anche la maggioranza delle oltre 3600 persone che hanno visto il film e votato.