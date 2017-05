Snapchat cambia, messaggi non più solo 'a tempo'

Sotto il fuoco incrociato di Facebook e delle sue applicazioni satellite - Instagram in primis, ma anche WhatsApp - Snapchat passa al contrattacco e in parte cambia pelle: gli Snap inviati sulla piattaforma, foto e brevi clip, non saranno più solo "a tempo".

Gli utenti potranno scegliere se farli visualizzare al destinatario per un periodo "illimitato" prima che si cancellino. Si tratta della principale novità annunciata oggi dall'app del fantasmino giallo insieme ad altre funzioni che spingono sul fronte della creatività.

"Ci siamo resi conto della frustrazione di non essere in grado di fruire pienamente di uno Snap - anche dopo averlo rivisto una volta - e volevamo darvi l'opzione di permettere al destinatario di accedervi per tutto il tempo che vuole", spiega la compagnia sul suo blog. Inviando uno Snap per ora è possibile impostare da 1 a 10 secondi di visualizzazione con un timer. Con l'aggiornamento arriverà anche l'opzione "infinito". Una volta chiuso, lo Snap si cancellerà come sempre. Così rispetterà comunque la filosofia della chat "usa e getta" che ha fatto breccia tra i giovanissimi.

Tra le altre funzioni introdotte c'è anche lo strumento "Loop" per i video, con cui si può decidere di far scorrere a ripetizione la propria clip agli amici prima che questi passino allo Snap successivo. Una funzione per cui, per una volta, è Snapchat che sembra essersi ispirata all'universo Facebook: funzione analoga infatti è svolta da Boomerang per Instagram. Ci sono poi la funzione "Magic Eraser" per cancellare oggetti dalle foto e una funzione per inserire emoji.