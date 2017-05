SO: 4 feriti per collisione frontale fra autopostale e vettura

Quattro persone sono state leggermente ferite nella collisione frontale, domenica, fra una vettura e un autopostale a Holderbank (SO).

Il settantenne al volante dell'auto ha invaso la corsia in senso opposto, per ragioni ancora sconosciute. Lui e tre passeggeri del bus hanno riportato leggere ferite e hanno dovuto essere curati in ospedale, indica oggi la polizia solettese. Altri dieci passeggeri hanno continuato il viaggio su un altro autopostale.