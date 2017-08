SO: aerodromo Grenchen costretto a ridurre orari attività

L'aerodromo regionale di Grenchen (SO) sarà costretto da lunedì a ridurre gli orari di attività per la mancanza di personale destinato alla sicurezza dei voli. La società che gestisce lo scalo si dice vittima di una decisione politica e punta il dito su Skyguide.

Skyguide - unico fornitore in Svizzera di servizi di navigazione aerea, su mandato della Confederazione - non è in grado di garantire i servizi nella misura prevista dal contratto stipulato con l'aerodromo di Grenchen, precisa la società, la RFP AG, in una nota nota.

Siccome si è in una situazione di monopolio non vi è a disposizione alcun fornitore di riserva per questo tipo di servizi. L'unica soluzione è quindi di procedere a una parziale chiusura dello scalo, con il rischio di comprometterne l'esistenza.

Fino a quando Skyguide non provvederà a fornire il personale specializzato necessario, l'aerodromo sarà quindi costretto a chiudere al traffico aereo dalle ore 8.00 alle 9.00, dalle 12.15 alle 13.45 e dalle 17.00 alle 18.00.