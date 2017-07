SO: imprese solettesi truffate da falsi dirigenti

Complessivamente le ditte e organizzazioni prese di mira sono state "oltre una mezza dozzina" su tutto il territorio cantonale, scrive in una nota diramata oggi la polizia cantonale. I truffatori agivano sempre allo stesso modo: contattavano un impiegato della contabilità o del reparto finanziario dell'impresa facendosi passare per un dirigente dell'azienda stessa - presidente, Ceo, direttore finanziario o altri superiori - e sostenevano di avere bisogno di un aiuto urgente e discreto. Quindi chiedevano il trasferimento di grosse somme - diverse decine di migliaia di franchi - su conti all'estero, per esempio in Turchia, Inghilterra, Slovacchia o Cina.

In almeno tre casi sono riusciti nel loro intento, per un ammontare che non è stato reso noto. A trarre in inganno gli ignari dipendenti il fatto che, in alcuni casi almeno, i truffatori hanno potuto "hackerare" i conti email dei suddetti dirigenti per poi contattare gli impiegati usando il vero indirizzo di messaggeria elettronica dei capi. Altri contatti sono avvenuti telefonicamente.

I "falsi Ceo" hanno potuto informarsi sulla struttura delle imprese in questione per esempio consultando i loro siti internet.

Nell'attesa che l'inchiesta in corso dia qualche frutto, la polizia solettese esorta contabili aziendali e altri dipendenti dei reparti finanziari a stare all'erta e ad evitare trasferimenti di denaro senza i dovuti accertamenti.