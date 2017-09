SO: kosovaro accusato di "aiuto" truffaldino a esame teoria guida

Un caso di truffa avvenuta in occasione degli esami teorici di guida è stato scoperto nel canton Soletta: un 41enne kosovaro è accusato di aver aiutato in modo illecito con l'ausilio di supporti tecnici 20 persone, esse pure deferite alla magistratura penale.

Durante gli esami l'uomo, appostato all'esterno, era in "contatto audiovisivo" con le persone che dovevano superarli per ottenere la patente. A ciascuno di loro ha chiesto, per l'aiuto fornito, "alcune migliaia di franchi".

Per trasmettere le domande e ottenere le risposte, gli esaminandi tenevano nascosti addosso una mini camera ed erano dotati di microauricolari e di un apparecchio ricetrasmittente.

Dall'inchiesta è emerso che il kosovaro ha offerto i suoi servizi tra il dicembre 2014 e il marzo 2016 a 20 persone di ambo i sessi - connazionali o cittadini albanesi, macedoni e anche svizzeri - che si erano presentati agli esami a Olten e Bellach. Tutte dovranno rispondere dei loro atti alle autorità di perseguimento penale, scrive la polizia solettese.