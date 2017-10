Somalia: camion-bomba a Mogadiscio, almeno 20 morti

Il capitano Mohamed Hussein ha comunicato che altre 15 persone sono state ferite. La zona è stata isolata e le ambulanze fanno la spola a sirene spiegate tra il luogo della deflagrazione e gli ospedali.

La deflagrazione, la più forte mai sentita a Mogadiscio in anni recenti, è avvenuta in una via molto affollata del centro. Il capitano Mohamed Hussein ha spiegato che l'automezzo è saltato in aria mentre veniva seguito per essere controllato in quanto "sospetto". Secondo il militare, il camion-bomba avrebbe dovuto compiere un attentato e colpire un albergo, il cui nome non è stato precisato.

Il fallito attentato avviene due giorni dopo l'incontro a Mogadiscio tra esponenti del Comando americano in Africa e il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. E sempre due giorni fa si erano dimessi dal governo somalo il ministro della Difesa, Abdirashid Abdullahi Mohamed e il capo delle forze armate, generale Mohamed Ahmed Jimale.

Il gruppo integralista islamico al-Shabaab ha aumentato negli ultimi tempi gli attacchi contro basi militari nella Somalia centrale e meridionale. L'esplosione di oggi non è stata riventicata ma i jihadisti al-Shabaab spesso hanno preso di miraanche zone strategiche di particolare interesse nella capitale.