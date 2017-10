Somalia: camion-bomba a Mogadiscio, almeno 30 morti

Sale ancora il bilancio dell'esplosione di un camion-bomba in una zona centrale della capitale somala Mogadiscio. Secondo la Bbc il numero delle persone uccise è salito a 30 e la deflagrazione è avvenuta proprio vicino all'ingresso dell'Hotel Safari.

Secondo un reporter della Bbc somala, l'albergo è in parte crollato. La polizia ha riferito anche di una seconda bomba esplosa successivamente nella capitale, facendo due morti nel distretto di Madina.

Il Safari Hotel, in centro a Mogadiscio, è stato in parte distrutto dall'esplosione del camion-bomba saltato in aria mentre la polizia stava seguendolo perché "sospetto". Lo ha reso noto la polizia stessa, affermando che vi sono persone intrappolate sotto le macerie dell'albergo.

L'hotel è situato vicino al ministero degli Esteri somali e i soccorritori sono al lavoro anche in edifici limitrofi, gravemente danneggiati dall'esplosione.