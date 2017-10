Sondaggio: Unione Merkel in calo, mai così da 6 anni

La destra oltranzista di Alternative fuer Deutschland resta terzo partito al 12%. Recuperano un punto rispetto alla settimana scorsa, invece, i Liberali, all'11%, e i Verdi, al 10%, i due partiti che da mercoledì prossimo dovranno confrontarsi con la cancelliera per i colloqui esplorativi in vista di un possibile governo 'Giamaica'. La Linke resta al 10%.

Intanto, in vista dei negoziati di questa settimana, il numero due dell'Fdp di Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, ha affermato alla dpa di ritenere una coalizione Giamaica "possibile al 50%". L'esponente liberale ha affermato di affrontare i colloqui senza grandi aspettative per non restare deluso, aggiungendo di non prevedere un governo entro la fine dell'anno.