Sonova finalizza acquisizione AudioNova

I costi dell'operazione e dell'integrazione dovrebbero ammontare a un importo compreso tra i 30 e i 35 milioni di franchi distribuiti su tre anni. Per l'esercizio 2016/2017 si prevede che l'acquisizione contribuisca al fatturato in una misura compresa tra 210 e 220 milioni di franchi e all'EBITDA tra 25 e 30 milioni, precisa la nota.

Le attività di AudioNova verranno integrate alla divisione Retail. Questa sarà diretta da Frank van der Vis, direttore generale di AudioNova e Lukas Braunschweiler, Ceo di Sonova, fino alla nomina di un dirigente. Frank van der Vis occuperà la sua posizione fino al primo novembre per garantire la transizione.

Sonova aveva annunciato a maggio di voler acquisire AudioNova per 830 milioni di euro (893 milioni di franchi). Il gruppo olandese gestisce oltre 1300 negozi specializzati in protesi uditive in 8 Paesi. Quest'anno dovrebbe generare vendite per un ammontare pari a 360 milioni di euro.