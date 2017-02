SOS api: Corte UE; Syngenta, Bayer, Basf, no stop neonicotinoidi

Controffensiva di Syngenta, Bayer e Basf alle restrizioni in vigore nell'Ue sull'impiego di alcuni pesticidi della classe dei neonicotinoidi, introdotti per proteggere e tentare di arrestare la moria delle api in Europa.