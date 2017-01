SpaceX: lanciato con successo razzo con satellite Iridium

Il lancio è avvenuto come previsto alle 18.54 ora svizzera (09.54 locali), dalla base aerea di Vanderberg in California ed è il primo dei dieci destinato a mettere in orbita altrettanti satelliti per la "costellazione" Iridium, la società che gestisce l'unico servizio di telefonia satellitare mondiale.

Dopo 2,33 secondi di volo il distacco del primo stadio dal secondo stadio, con il satellite, è avvenuto senza problemi ad una altitudine di circa 160 chilometri. Così come la successiva accensione dei motori di rientro che hanno permesso il recupero del primo stadio, riutilizzabile, sulla piattaforma marina.