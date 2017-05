Spagna: arrestati due jihadisti marocchini

I tre uomini, ha reso noto il ministero degli interni di Madrid, reclutavano su internet combattenti da inviare in Siria e Iraq e si preparavano a loro volta a raggiungere il gruppo terrorista islamico.

I due detenuti in Spagna, a Badalona e Reus, in Catalogna, di 21 e 32 anni, sono cittadini marocchini. Uno dei due è in situazione irregolare. Dall'inizio del 2015 la polizia spagnola ha arrestato per terrorismo 207 persone con legami con l'Isis.