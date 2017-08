Spagna: mamma e bebè sopravvivono a caduta da 50 metri

I due sono feriti gravemente, ma non in pericolo di vita: hanno subito varie contusioni e fratture, cadendo per cause ancora non chiare dalla torre del castello.

Mamma e bebè potrebbero essere stati salvati dalle reti installate attorno alla torre per proteggere i passanti dalla possibile caduta di pietre. La polizia ha avviato una inchiesta.