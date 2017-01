Spagna, notte in autostrada per 500 persone causa maltempo

Almeno 500 persone hanno dovuto trascorrere la notte in auto in Spagna bloccate dalla neve sull'autostrada A31 che collega Madrid ad Alicante.

Forti nevicate hanno costretto a chiudere l'autostrada fra Villagordo del Cabriel e Chiva, nella Comunità Valenciana, bloccando fino a 1200 auto. Circa 500 sono rimaste bloccate tutta la notte. L'Unità militare di emergenza Ume ha portato coperte e pasti ai loro occupanti, bloccati nel freddo sull'asfalto. Una cellula di crisi è stata costituita a Valencia.

Il ministro dei trasporti Inigo dela Serna ha detto che è stata una "notte eccezionale" e ha chiesto "scusa per tutti i disagi". Il ministro ha detto che oggi si cercherà di riaprire l'autostrada al traffico e di liberare le auto bloccate. L'ondata di gelo e neve che ha colpito la Spagna ha provocato disagi, seppure meno gravi, su diverse altre strade e autostrade in tutto il Paese.

Diversi treni ad alta velocità sono stati bloccati dalla neve sulla linea Madrid- Alicante. Anche oggi 16 province spagnole rimangono in allerta rossa o arancione per la neve e il freddo, in particolare sulla costa mediterranea nella comunità di Valencia.