Spagna: quattro feriti in corsa con i tori a Guadalajara

L'encierro, riferisce la stampa spagnola, è stato "rapido e pulito". Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Quella degli 'encierros', durante i quali decine di persone si cimentano nella corsa accanto o davanti generalmente a sei tori da combattimento sfiorandone le corna, è una tradizione secolare in tutta la Spagna. Centinaia di encierros sono celebrati ogni estate in tutto il paese. I più celebri, resi famosi in tutto il mondo da Ernest Hemingway, sono quelli della Fiesta di San Firmin a Pamplona.