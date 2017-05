Spagna: sfratto dei resti di Franco da Mausoleo, voto giovedì

La proposta socialista non ha carattere vincolante per il governo del premier Mariano Rajoy. Ma se approvata segnerà una storica prima presa di posizione in questo senso del parlamento spagnolo dalla fine della dittatura franchista.

Tutti i partiti spagnoli meno il Pp di Rajoy - erede di Alianza Popular, fondata dal ministro franchista Fraga Iribarne - si sono dichiarati favorevoli al trasferimento verso un cimitero privato dei resti del generalissimo.