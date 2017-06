Spagna: torna in carcere 'stupratore dell'ascensore'

Torna in carcere in Spagna lo 'stupratore dell'ascensore'. Condannato nel 1992 a 273 anni di carcere per due omicidi e 18 stupri, ma uscito per "condotta esemplare" dopo 21 anni, l'uomo oggi è stato di nuovo arrestato e accusato di almeno 4 nuove violenze.