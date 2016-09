Spagna: treno deraglia nel nord, almeno 4 morti

Secondo la stessa fonta i feriti sono 49. Il deragliamento è stato provocato dall'uscita dai binari del primo vagone, per cause ancora non chiarite. Il treno collegava Vigo in Spagna con Oporto in Portogallo.

In segno di cordoglio è stata sospesa oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali galiziane del 25 settembre.

Ambulanze, pompieri ed elicotteri dei servizi di emergenza sono stati fatti convergere sul luogo dell'incidente. Il treno aveva lasciato in mattinata Vigo in Galizia ed era diretto ad Oporto, in Portogallo, con circa 60 passeggeri a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da El Faro de Vigo online, che cita alcuni testimoni, il primo vagone è deragliato ed ha urtato una postazione elettrica. Altri due vagoni sono a loro volta usciti dai binari. Il macchinista portoghese è morto nell'incidente.

La linea Oporto-Vigo è operata congiuntamente dalle società ferroviarie di Spagna e Portogallo, Renfe e Comboios do Portugal.