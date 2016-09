Spagna: treno deraglia nel nord, almeno tre morti

È salito ad almeno tre il numero dei morti nell'incidente ferroviario di questa mattina in Galizia (Spagna), dove un treno passeggeri è deragliato vicino alla stazione di O Porrino in provincia di Pontevedra, ha indicato il sindaco del comune Eva Garcia de la Torre.

Secondo le prime informazioni ci sono anche almeno nove feriti, due dei quali gravi. Il deragliamento è stato provocato dall'uscita dai binari del primo vagone, per cause ancora non chiarite. Il treno collegava Vigo in Spagna con Oporto in Portogallo.