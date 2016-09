Spazio: lanciato Vega con 5 satelliti a bordo

Dei satelliti a bordo, quattro sono dedicati all'osservazione della Terra e fanno parte della costellazione Terra Bella, una società sussidiaria di Google. Pesano meno di un quintale, hanno le dimensioni di 60 centimetri per 80 e sono in grado di "vedere oggetti grandi come un'automobile". Vega si appresta inoltre a portare in orbita PeruSat-1, il primo satellite peruviano.