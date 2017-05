Spazzacamini: Soletta abolisce monopolio, Nidvaldo lo allenta

Il territorio cantonale solettese è suddiviso in undici circoli (Kaminfegerkreise) in cui mastri spazzacamini designati si occupano di un'area determinata, non liberamente estendibile, e i proprietari di stabili, che devono far controllare regolarmente i loro camini, non possono chiamare un altro artigiano di loro scelta.

Il secolare monopolio decadrà a partire dal primo gennaio 2018. Il parlamento cantonale si è mostrato oggi unanime nel giudicare, insieme al governo, che una simile istituzione non è più al passo coi tempi. Già nove Cantoni hanno abolito il monopolio, è tempo che anche a Soletta i proprietari possano liberamente scegliere i loro spazzacamini, ha fatto valere il deputato dell'UDC Hans Marti rivolto ai colleghi.

Dal canto suo, il governo cantonale nidvaldese ha posto oggi in consultazione fino a luglio una proposta di forte allentamento del monopolio, proponendo che i proprietari di stabili, in futuro, possano scegliere il loro spazzacamino da una lista di artigiani autorizzati dal Cantone. Il parlamento dovrebbe occuparsene in ottobre e la nuova normativa, parte di una revisione totale della legge sulla protezione dagli incendi, dovrebbe entrare in vigore nel 2019.

Il monopolio degli spazzacamini è stato finora abolito in nove cantoni, tra cui il Ticino. Oltre che a Soletta, in altri Cantoni sono pendenti proposte in tal senso.