Der Spiegel: 007 tedeschi spiavano BBC, NYT e Reuters

Il servizio segreto tedesco BND "ha spiato dal 1999 almeno 50 numeri di telefono, fax ed e-mail di giornalisti o redazioni in tutto il mondo" utilizzando i cosiddetti "selettori", codici particolari di ricerca. Lo scrive Der Spiegel in un articolo in uscita domani.

Tra le vittime, "una dozzina di collegamenti della BBC in Afghanistan e nella sede centrale di Londra e della redazione di BBBC World Service, un contatto del New York Times in Afghanistan e collegamenti di telefoni mobili e satellitari della Reuters in Afghanistan, Pakistan e Nigeria".

Interpellato dallo Spiegel, il Bundesnachrichtendienst (BND) non ha commentato le indiscrezioni.