Sri Lanka: elefante infuriato uccide monaco in processione

Un monaco buddista è stato ucciso in Sri Lanka da un elefante che ieri sera si è improvvisamente imbizzarrito. Lo riferisce oggi il portale di notizie Hiru News.

Per ragioni non chiare, durante una sfilata a Katana, città della provincia occidentale, uno dei pachidermi di una festosa sfilata (Perahera) si è alzato sulle zampe posteriori per poi tornare a terra con quelle anteriori schiacciando il monaco.

Si tratta di Kulasendawe Rahula Theram 25 anni, assegnato al Tempio Katana Sri Wardhanaramam che è morto oggi in ospedale per la gravità delle ferite riportate.