SSR: nuovo direttore Gilles Marchand svela sue priorità

La SSR è alla vigilia di importanti sfide, in particolare la votazione sull'iniziativa "No Billag" nel 2018. Il nuovo direttore generale Gilles Marchand ha presentato oggi a Berna le sue priorità. Il vodese intende anche rafforzare la cooperazione con i media privati.

Marchand, che ha sostituito Roger de Weck a inizio ottobre, ha sottolineato in un incontro con i media il suo impegno in favore di un dialogo "costruttivo e aperto" con gli altri attori del mercato svizzero, in particolare la stampa scritta.

"Sono pienamente consapevole delle sfide che attendono la SSR in un paesaggio mediatico in pieno mutamento", ha affermato, aggiungendo che farà il possibile per superarlo. Si impegnerà completamente con i dipendenti per il futuro del servizio pubblico.

Marchand intende inoltre continuare "ad offrire programmi eccellenti in tutte e quattro le lingue nazionali" e assicurare l'indipendenza e la professionalità delle redazioni. Il nuovo direttore vuole procedere con il cambiamento digitale, mantenere il contatto con il pubblico giovane e continuare a investire nella cultura.

L'ex direttore della radio-tv romanda RTS si è dunque mostrato pronto ad approfondire la collaborazione con i media privati e a tal proposito ha presentato cinque progetti concreti.

Ma sono diverse le sfide che attendono la SSR: nel 2018 l'azienda dovrà affrontare la decisione popolare sull'iniziativa "No Billag", che secondo Marchand rischia di privarla di risorse essenziali per la sua esistenza. Il Consiglio federale fisserà inoltre il nuovo importo del canone. Senza dimenticare la nuova legge sui media elettronici che dovrebbe essere presentata dal Governo entro la fine del 2017. L'attuale concessione è stata prolungata senza modifiche fino alla fine del 2018.

Le priorità del nuovo direttore generale sono anche quelle del Consiglio d'amministrazione, ha affermato il presidente della SSR Jean-Michel Cina, in carica dal primo di maggio. "Al fine di rafforzare il suo ruolo di organo di condotta strategica dell'azienda, e per poter appoggiare il meglio possibile la direzione, il Cda ha deciso di creare un comitato incaricato della trasformazione digitale della SSR", ha precisato l'ex consigliere di Stato e nazionale PPD vallesano.

La direzione è composta da un nuovo team. Ladina Heimgartner, 37 anni, sarà la sostituta di Marchand. Entrata a far parte del gruppo SSR dieci anni fa, dirige dal 2014 la RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha). Oltre ad essere la vice direttrice generale del gruppo, sarà responsabile dell'argomento "Media e società".

La nuova divisione "Sviluppo e offerta" riunirà dal 2018 diversi settori chiave all'interno della direzione generale, come il coordinamento di programmi, la trasformazione digitale, gli studi di mercato e d'audience e le relazioni internazionali. Bakel Walden, 42 anni, dal 2012 responsabile della strategia dei programmi SRF 2012, prenderà il comando di questa nuovo settore.