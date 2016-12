St. Moritz: direttore dell'ente turistico sarà austriaco

Il 52enne Gerhard Walter, che fino a poco tempo svolgeva un compito analogo per Kitzbühel (Tirolo), subentrerà all'inizio di maggio ad Ariane Ehrat, che dopo dieci anni ha deciso di lasciare la sua funzione.

Walter si è imposto su altri 70 candidati, ha indicato oggi il consiglio di amministrazione. È stato eletto ieri all'unanimità dallo stesso Cda.

Walter non è il primo austriaco al timone del marketing di un'importante località turistica retica: in passato un altro cittadino della repubblica alpina, Armin Egger, era stato per sette anni a Davos.