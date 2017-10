Stati Uniti si ritirano dall'UNESCO

"Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'UNESCO, di cui ho ricevuto notifica ufficiale con una lettera del segretario di Stato americano, Rex Tillerson", si legge in un comunicato di Bokova.

"È una perdita per l'UNESCO. È una perdita per la famiglia delle Nazioni Unite. È una perdita per il multilateralismo - continua Bokova - il compito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura non è finito e continueremo ad andare avanti per costruire un 21esimo secolo più giusto, più pacifico e più equo, e per questo l'UNESCO ha bisogno dell'impegno di tutti gli Stati".

La decisione entrerà in vigore il 31 dicembre 2018, ha reso noto il dipartimento di Stato americano, aggiungendo che gli Usa intendono diventare poi un osservatore permanente della missione per "contribuire alle visioni, prospettive e competenze americane su alcune delle importanti questioni affrontate dall'organizzazione inclusa la tutela del patrimonio dell'umanità, la difesa della libertà di stampa e la promozione della collaborazione scientifica e dell'educazione".