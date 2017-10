Staufen (AG): tamponamento a catena causa quattro feriti

Quattro feriti lievi e danni per 100'000 franchi: questo il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Staufen (AG). Lo indica la polizia cantonale in una nota odierna.

All'origine dell'incidente vi sarebbe un 25enne che guidava un camion, il quale non si è accorto della colonna di veicoli fermi davanti a lui. Il mezzo pesante si è di conseguenza scontrato con forza contro la vettura che si trovava davanti e questa ha tamponato a sua volta un camion, il quale è entrato in collisione con altre due auto incolonnate di fronte a lui. Quattro persone, rimaste leggermente ferite, sono poi state trasportate in ospedale.

Un'ora prima sulla stessa strada si era verificato già un altro incidente, tra due auto, che però non aveva causato feriti. I danni materiali provocati ammontano però ad alcune migliaia di franchi.