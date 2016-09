Stevie Wonder torna alle colonne sonore dopo 25 anni

Stevie Wonder ha annunciato l'uscita di Faith, brano che vede la collaborazione tra la leggenda della musica e Ariana Grande e che farà parte della colonna sonora del film Sing (Illumination Entertainment e Universal Pictures), in sala a dicembre.

Faith segna il ritorno di Stevie Wonder alle colonne sonore dopo 25 anni. Wonder è uno degli artisti più leggendari e influenti della storia della musica. Oltre ad aver venduto 100 milioni di album nel mondo, Wonder ha guadagnato in totale 25 Grammy Awards diventando l'artista maschile con più Grammy vinti nella storia.

I suoi successi non si contano e vanno dagli Academy Award ai primi posti in classifica (è presente nella classifica Billboard dei 100 artisti di tutti i tempi). Stevie Wonder è anche Ambasciatore di Pace dalle Nazioni Unite.