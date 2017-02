Stoccolma, non intendiamo entrare nella Nato

La Svezia non intende entrare nell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato). Così il ministro degli Esteri svedese Margot Wallstrom in conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Serghei Lavrov.

"La politica svedese di non aderire ai blocchi militari è solida", ha detto citata da Interfax. "La Svezia decide da sola la propria linea sulle questioni di sicurezza".

Lavrov ha detto di sostenere tale politica di "non allineamento" che per Mosca equivale a una "garanzia di stabilità" nel Baltico e in Europa in generale.