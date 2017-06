Strade svizzere tra le più sicure al mondo

La Svizzera è tra i primi della classe a livello mondiale con 31 morti su 1 milione di abitanti e negli ultimi anni l'incidentalità è diminuita sia fra gli automobilisti sia fra i motociclisti.

Tuttavia, l'upi ha evidenziato ambiti dove rimangono alcune carenze. Fra questi la distrazione, la velocità, il tasso d'uso del casco e il traffico lento. Da studi e sondaggi emerge che solo due persone al volante su dieci non superano mai i limiti di velocità in vigore e un ciclista su due circola senza protezione per il capo. Elevata invece la percentuale di conducenti che allacciano le cinture (94%) e accendono i fari (95%).

Le vittime della strada sono sempre più anziane e la sensibilità politica "va sempre più svanendo nei confronti della sicurezza", si legge in una nota odierna dell'upi.

Gli incidenti gravi sono dovuti principalmente a tre cause: distrazione e inosservanza della precedenza, eccesso di velocità e consumo di alcol. Stando all'upi, i sinistri sulle strade extraurbane hanno più sovente esito mortale.

Per ridurre ulteriormente i rischi per la popolazione, i veicoli "devono essere costruiti più a misura d'uomo" e le strade "devono essere configurate a prova di errore", continua il comunicato.

I danni gravi alle persone accertati sono stati 4001 nel 2016. In testa alla graduatoria ci sono i motociclisti (1'042 casi), davanti agli automobilisti (947) e ai ciclisti (878). Quest'ultimi sarebbero però primi in classifica se si tenesse conto anche delle persone che hanno riportato lesioni serie in sella a una bici elettrica (210, cifra in aumento).

La maggior parte degli incidenti di rilievo è avvenuta in Svizzera tedesca (2655). Segue la Romandia (1129) e poi il Ticino (217, poco oltre il 5% del totale).