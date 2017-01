Strappano bandiere in Thailandia, arrestati 2 italiani

Lo hanno confermato all'agenzia italiana ANSA fonti della polizia thailandese, senza rilasciare le generalità dei due e aggiungendo che compariranno davanti al tribunale militare di Surat Thani. I due sono stati costretti a scusarsi in un video.

I giovani sono stati arrestati nella loro guesthouse dopo essere stati identificati nelle immagini di un video di una telecamera di sorveglianza, mentre strappavano cinque tricolori thailandesi dalle tende di alcuni negozi a Krabi lo scorso sabato sera.

I due italiani si sono giustificati dicendo di essere stati ubriachi dopo aver passato la serata in un pub. In un video diffuso su YouTube e ripreso nella stazione di polizia di Krabi, i giovani si sono scusati con le mani giunte al petto (il "wai" thailandese) e ribadendo il loro amore per la Thailandia. "Siamo davvero dispiaciuti, non sapevamo della legge che protegge la bandiera", dice uno di loro.

Il video è diventato virale in Thailandia, un Paese dove il patriottismo è inculcato dal sistema educativo e dai media, raccogliendo già 620mila visualizzazioni da questa mattina. La stragrande maggioranza dei commenti sono profondamente negativi verso i due italiani.