Strategia energetica 2050: sì al 58%, proiezione

Si profila un chiaro "sì" alla Strategia energetica 2050. In base alla seconda proiezione realizzata dall'istituto gfs.bern per conto della SSR il tasso dei favorevoli raggiungerebbe il 58% del totale.

Claude Longchamp, politologo dell'istituto, ha parlato alla televisione svizzerotedesca SRF alle 13.00 di maggioranza "confortevole".

Lo spoglio si è già concluso in otto cantoni. Fra questi figurano i Grigioni, dove il tasso di favorevoli ha raggiunto il 58,7%. I dati definitivi di Vallese, Sciaffusa, Nidvaldo e Appenzello Esterno vanno nella stessa direzione, con un sostegno rispettivamente del 63,4%, del 51,2%, del 50,6% e del 53,8%. Per il momento solo Argovia - sede delle centrali nucleari di Beznau e Leibstadt - Glarona e Svitto dicono di no con un tasso del 51,8%, del 56,3% e del 55,8%. In Ticino, dopo lo spoglio in 90 dei 115 comuni i "sì" sono il 56,6% del totale.

Il testo prevede l'applicazione a tappe di una serie di misure per ridurre il consumo di elettricità, aumentare l'efficienza energetica e promuovere la produzione da fonti rinnovabili. Contro la legge era stato lanciato un referendum dall'UDC, affiancata da alcuni esponenti politici di altri partiti borghesi e da alcune associazioni del mondo economico.