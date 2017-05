Strategia energetica: vittoria "storica" per ambientalisti

Thorens ha voluto ricordare che il voto odierno verteva unicamente sulla prima fase della Strategia, mentre gli oppositori hanno formulato previsioni, a livello di costi, basandosi su un secondo pacchetto di misure che per ora non ottiene consensi in parlamento.

Per Greenpeace, la Svizzera è sulla strada della transizione energetica e accelera l'uscita dal nucleare. Secondo l'associazione ambientalista bisognerà ora portare avanti una politica climatica ambiziosa. "Si tratta di una vittoria storica", rileva Greenpeace in una nota.

Per Pro Natura è una tappa importante verso un futuro energetico più sostenibile. L'applicazione delle misure dovrà tuttavia avvenire in modo rispettoso della natura e del paesaggio, scrive l'associazione in una nota. Per il WWF, che si è espresso per bocca del suo direttore, Thomas Vellacott, siamo di fronte a una chiara vittoria della natura. La legge dovrà ora essere attuata rapidamente, ha aggiunto alla televisione svizzerotedesca SRF.