Successione Burkhalter: Verdi vogliono una donna

I Verdi invitano il Partito liberale radicale (PLR) a presentare una donna sul "ticket" per la successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. "L'uguaglianza è un tema essenziale per il nostro partito", ricorda oggi sulla stampa la sua presidente Regula Rytz.