Sulla piattaforma tvsvizzera.it anche TeleTicino

Questa nuova cooperazione, si legge in un comunicato odierno della SRG SSR, prevede che sulla pagina di apertura della piattaforma siano reperibili anche i contenuti di TeleTicino. Questo nuovo accordo di collaborazione è legato al rilancio del portale tvsvizzera.it.

Citata nel comunicato, Prisca Dindo, direttrice di TeleTicino, si rallegra della collaborazione: "Sono molto grata a swissinfo.ch e in particolare al suo direttore Peter Schibli per questa nuova e preziosa collaborazione tra pubblico e privato (...). Questa collaborazione è importante, perché potrebbe fungere da apripista per nuove sinergie".

Da parte sua Maurizio Canetta, direttore della RSI, sottolinea: "Collaborazioni come quella con TeleTicino sono - tanto per il Servizio pubblico che per me personalmente - un segnale che ci indica la via da percorrere. Questa sinergia avviene nell'interesse di tutti i partner coinvolti, ma soprattutto in quello degli utenti".