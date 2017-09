Suva: la metà dei costi causata dall'1% dei casi

Con una nuova campagna l'organizzazione si prefigge di sensibilizzare anche sui costi elevati che alcuni infortuni provocano.

Ogni anno la Suva registra 460'000 casi di infortunio e di malattia professionale. La maggior parte delle lesioni guarisce senza conseguenze durature, ma nei casi più gravi i costi sono dell'ordine di milioni.

Il 60% degli infortuni mortali sul lavoro potrebbe essere evitato rispettando le regole, ricorda la Suva in un comunicato. La prevenzione è anche il miglior modo per agire sui costi: un infortunio che causa tre milioni di franchi di spese, ad esempio, inghiotte i premi di circa 2500 imprese. Adottando misure di sicurezza, non solo si tutela la salute dei lavoratori, ma si evitano pure costi inutili per le imprese, conclude la nota.