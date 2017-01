In Svizzera 54 nuovi sommelier della birra

Si sono svolti quattro corsi: due nella Svizzera tedesca, uno in Romandia e uno in Ticino. I sommelier, ai quali è stato conferito il certificato sono ora pronti per mettere in pratica nel migliore dei modi le conoscenze sulla birra acquisite e di trasmetterle in veste di ambasciatori, si legge in un comunicato di Gastrosuisse e dell'Associazione svizzera delle birrerie (ASB).

Quest'anno si terranno tre corsi nella Svizzera tedesca, di cui il primo è già esaurito. In Ticino e in Romandia i prossimi sono previsti per il 2018. Sabato 18 febbraio, a Zurigo, si svolgerà per la seconda volta il Campionato svizzero dei sommelier della birra. In questa competizione sarà designato il campione. I primi quattro classificati si qualificano inoltre per il quinto Campionato mondiale dei sommelier della birra che si svolgerà il 10 settembre a Monaco di Baviera.