Svizzera e Ghana soddisfatti delle relazioni bilaterali

Dal 2016 il Ghana è il principale partner commerciale africano della Svizzera, davanti al Sudafrica, informa un comunicato odierno del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Il Ghana fa parte dei Paesi prioritari della cooperazione economica della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Il relativo programma si prefigge, fra l'altro, di rafforzare ulteriormente la competitività dell'economia ghanese, sottolinea la nota.

Il Paese dell'Africa occidentale è il principale fornitore di cacao della Svizzera. In occasione dell'incontro, la segretaria di Stato Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch e il ministro delle finanze ghanese Ken Ofori-Atta hanno firmato una dichiarazione d'intenti in vista del lancio della Piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (Swiss Platform for Sustainable Cocoa). Si tratta di un'iniziativa dell'industria del cioccolato svizzera, della società civile e della SECO che si prefigge di rafforzare la sostenibilità dal profilo sociale, ecologico ed economico del settore del cacao.

Questa mattina, nella regione orientale del Paese, la delegazione svizzera ha visitato un progetto sostenuto dalla Confederazione che promuove la produzione sostenibile di ananas. Il programma della visita prevede in seguito che la presidente della Confederazione tenga un discorso ad Accra sul tema del buon governo e dei media sociali.

In serata Leuthard partirà per il Benin, dove domani incontrerà il presidente Patrice Talon per una serie di colloqui ufficiali.