Svizzera: meno domande asilo rispetto a un anno fa

Nel terzo trimestre 2017 le domande d'asilo depositate in Svizzera sono state 4'793, 3'312 (-33%) in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Se si prendono in considerazione i dati del solo mese di settembre sono state registrate 1'409 richieste, il che corrisponde a un calo di più di un terzo rispetto al mese di settembre del 2016.

Tra l'inizio di gennaio e la fine di settembre 2017, sono state depositate in Svizzera 13'916 domande d'asilo. Si tratta del valore più basso registrato nei primi nove mesi dal 2010 (allora 11'170).

Questa diminuzione è spiegabile con la netta riduzione del flusso migratorio attraverso il Mediterraneo centrale da metà luglio e al fatto che i migranti in arrivo in Europa occidentale non scelgono più in prima linea la Svizzera come Paese di destinazione, scrive oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in una nota.

A settembre, i principali Paesi di provenienza dei richiedenti giunti nella Confederazione sono stati l'Eritrea (259 domande; -1), la Siria (113; -12), l'Afghanistan (96; -6), lo Sri Lanka (72; -13) e la Somalia (70; -48).

Nello stesso mese, la SEM ha evaso in prima istanza 2142 domande d'asilo: 536 con decisione di non entrata nel merito (di cui 512 in virtù dell'Accordo di Dublino), 598 con la concessione dell'asilo e 623 con l'ammissione provvisoria. Il numero dei casi in sospeso in prima istanza è diminuito di 582 unità rispetto al mese precedente attestandosi a 22'423.

Durante lo stesso mese, sono stati invece in 591 a lasciare la Confederazione o a venire allontanati, mentre la Svizzera ha richiesto ad altri Stati Dublino di occuparsi di 679 persone: 181 di esse sono state trasferite nello Stato competente. D'altro canto, Berna ha ricevuto 555 domande di presa in carico presentate da altri Paesi, accogliendo già 77 di questi casi.

Nel corso del mese di settembre, 49 profughi sono stati accolti in Svizzera nel quadro del programma di reinsediamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nel dicembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di ammettere, sull'arco di due anni, un nuovo contingente di 2000 vittime del conflitto siriano. A fine settembre 2017, 377 persone sono state accolte nella Confederazione.

Sono invece giunte in Svizzera dalla Grecia o dall'Italia 179 persone nell'ambito del programma di ricollocazione dell'Unione europea. Dall'inizio del programma, nel settembre 2015, Berna ha già accolto 1'301 persone.