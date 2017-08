Svizzera: popolazione aumenta dell'1,1%, supera 8,4 milioni

Alla fine del 2016 la popolazione permanente residente in Svizzera ha toccato quota 8'419'600 persone. L'aumento rispetto al 2015 è stato dell'1,1% (+92'400), rende noto oggi un comunicato dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Tutti i cantoni hanno registrato una crescita della popolazione, in particolare Argovia, Zugo, Vaud e Zurigo (tutti +1,5% su base annua), mentre la progressione meno significativa è avvenuta ad Appenzello Interno (+0,2%). L'espansione demografica in Ticino è stata dello 0,7% a 354'375 abitanti.

In confronto al 2015 il saldo migratorio, attestatosi a +71'000 persone, è calato dell'1,2%, confermando una tendenza decrescente iniziata nel 2014, precisa la nota. Il saldo migratorio paragonato al numero dei residenti è risultato più elevato a Basilea Città (15 per mille) e Vaud (11,4). In fondo alla classifica il Giura (2,7), mentre la media nazionale si è stabilita all'8,5.

Sul totale degli stranieri residenti, il 15,1% è italiano, il 14,4% tedesco e il 12,8% portoghese. Seguono cittadini francesi (6%), kosovari (5,2%) e spagnoli (4%).

Altro fattore di crescita, sottolinea l'UST, l'incremento naturale (+22'900 persone), in progressione del 20% rispetto all'anno precedente. I nati vivi sono stati 87'900, i decessi 65'000. Sono solo tre i cantoni in cui questo dato è stato negativo, fra cui il Ticino (saldo di -182), accompagnato da Giura (-23) e Uri (-16).

Friburgo, seguito da Argovia, è il cantone, in rapporto alla propria popolazione, ad aver accolto il maggior numero di abitanti provenienti da altre aree geografiche svizzere nel corso del 2016. Il tasso più basso si riscontra invece a Basilea Città.