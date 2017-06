Svizzera-Ucraina: discussioni sulla politica di pace

In visita in Ucraina, il ministro degli esteri svizzero Didier Burkhalter ha esortato Kiev a moltiplicare gli sforzi per assicurare la pace nel Paese. Nel secondo giorno di visita, il consigliere federale si è intrattenuto tra l'altro col presidente Petro Porochenko.