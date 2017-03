Svizzeri vorrebbero più energia indigena

Dal sondaggio emerge inoltre che la popolazione auspica più misure per la tutela del clima.

Il 61% dei 1'013 svizzerotedeschi e romandi interrogati telefonicamente tra il novembre e il dicembre 2016 è convinto che la svolta energetica potrà affermarsi e uno su due ritiene che essa possa apportare vantaggi all'economia, mentre solo il 10% vi intravvede svantaggi.

In materia di protezione del clima, il 75% vorrebbe misure in grado di rendere il paese più indipendente dal petrolio. Una percentuale analoga si è espressa a favore di provvedimenti per favorire la creazione di posti di lavoro.

Il problema ambientale più urgente, secondo gli intervistati, riguarda il nucleare, l'abbandono di questa fonte energetica e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (22%). Leggermente più distanti seguono problemi come la riduzione del traffico e del relativo impatto ambientale (14%) e l'inquinamento atmosferico (13%).

Il secondo tema del sondaggio è la biodiversità. Il 61% degli intervistati la valuta buona in Svizzera e secondo il 52% è (notevolmente) migliorata negli ultimi 10 anni. Tuttavia il 61% ritiene che dovrebbe essere fatto molto di più, da parte degli stessi cittadini (51%) e dalla politica (20%).

Le misure più importanti: la riduzione dell'inquinamento atmosferico (24%), seguita dall'eliminazione di sostanze chimiche e tossiche e da una maggiore attenzione alla natura e alla salvaguardia degli habitat e delle foreste, evitando il disboscamento.