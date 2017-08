Svolta digitale: siate flessibili, dicono Economiesuisse e Leuthard

Nel suo discorso la ministra dei trasporti e delle infrastrutture ha sostenuto che il paese ha sempre puntato sulla curiosità, sulla capacità d'innovazione e sull'entusiasmo degli imprenditori e dei ricercatori. Per questo la Svizzera figura ai vertici del progresso tecnologico, ha affermato stando al comunicato diffuso da Economiesuisse. Ai capi aziendali Leuthard ha chiesto di assumersi le loro responsabilità nei confronti dei collaboratori, motivandoli ad accettare le novità.

Da parte sua Karrer si è detto convinto che il processo di digitalizzazione non possa essere fermato. Per essere in grado di funzionare le macchine hanno però bisogno di nuove attività umane: in tal ambito sia i datori di lavoro sia i lavoratori devono dimostrare una certa flessibilità. Grazie al suo eccellente sistema formativo la Svizzera ha però tutte le probabilità di uscire rafforzata dagli sviluppi tecnologici, ha sottolineato il presidente della federazione delle imprese elvetiche.

Karrer si è anche scagliato contro "la tendenza a voler risolvere i problemi complessi odierni con ricette del secolo scorso" e si è opposto al "diffuso malcontento", che non considera quanto di buono è stato realizzato negli ultimi decenni. A tal proposito ha citato il fatto che alcuni paesi un tempo molto poveri figurano oggi tra le economie più dinamiche del mondo, oppure che la comunità internazionale continua a cooperare in maniera a suo avviso costruttiva, raggiungendo risultati concreti come l'accordo di Parigi sul clima.

Karrer - rieletto per un mandato di altri tre anni - ha anche parlato di altre sfide che attendono la Confederazione, a partire dai rapporti con l'Ue e dalla nuova riforma fiscale delle imprese.

Al capitolo nomine, l'assemblea ha oggi designato due nuovi vicepresidenti e ha accolto nuovi membri nel comitato direttivo: fra questi spicca il nome di Magdalena Martullo-Blocher, presidente della direzione di EMS Chemie, consigliera nazionale (UDC/GR) e figlia dell'ex consigliere federale Christoph Blocher.