Swiss Olympic: conciliare meglio sport di alto livello e studio

Studenti sportivi di alto livello hanno finora considerato l'appoggio delle università piuttosto scarso, ha reso noto oggi Swiss Olympic, associazione delle federazioni sportive elvetiche, precisando che il 37% di coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi del 2010 e 2014 frequentavano studi accademici.

Per rendere possibile agli sportivi di punta di fornire una buona prestazione nella loro disciplina e nello stesso tempo concludere con successo la loro formazione accademica occorre migliorare ulteriormente le condizioni quadro.

Swissuniversities - associazione che riunisce le scuole universitarie, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche - raccomanda in particolare di estendere le basi per lo studio a tempo parziale a tutte le alte scuole. Inoltre occorrerebbe sostenere la durata variabile degli studi e la flessibilità delle facoltà già esistenti.

Swissuniversities e Swiss Olympic esortano le alte scuole a fissare nel regolamento o nelle linee direttive le loro offerte nell'ambito dello sport di punta e studio nonché a renderle accessibili.

In questo senso devono essere stabilite quali flessibilità valgono per gli sportivi designati e sotto quale condizione e in quale facoltà.