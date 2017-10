Swiss: passeggeri in aumento nei primi nove mesi

Nei primi nove mesi del 2017 Swiss ha accolto a bordo dei suoi aerei quasi 12,86 milioni di persone, il 2,9% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Nel contempo la compagnia aerea ha compiuto il 4,3% di voli in meno, per un totale di 106'323, indica un comunicato diffuso oggi. Ciò è stato possibile grazie a velivoli più grandi. Il coefficiente di carico si è attestato mediamente all'83%, 1,7 punti in più che tra gennaio e settembre 2016.

Lo scorso mese Swiss ha trasportato oltre 1,51 milioni di passeggeri (+0,2%), mentre il numero dei collegamenti è sceso del 5,6% a 12'014. Il tasso di occupazione degli aerei è salito di 1,3 punti all'84,7%.