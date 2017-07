Swiss: più passeggeri ma meno voli nel primo semestre

Più passeggeri ma meno voli per Swiss nel primo semestre: la compagnia aerea elvetica controllata da Lufthansa ha trasportato circa 8,05 milioni di persone, in crescita del 4,4% su un anno, e ha effettuato 69'089 voli, in calo del 3,8%, ha comunicato oggi l'azienda.