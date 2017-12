Swiss Re: gruppo rimane ancorato alla Svizzera

"La Svizzera ha enormi fattori di forza", afferma il manager svizzero 48enne un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. "La democrazia diretta, il fantastico sistema formativo, il principio di sussidiarietà e il mercato del lavoro flessibile: questa è la base per il nostro attuale successo".

Vero è - aggiunge Mumenthaler - che la Confederazione "ha la tendenza a fare le cose sempre meglio e anche nella regolamentazione di andare più in avanti". "Ma finora abbiamo potuto vivere bene con i requisti più severi", sostiene il dottore in fisica.

Il dirigente non può ancora dire se il 2017 sia stato o no un buon anno per Swiss Re: le catastrofi causano perdite economiche ogni anno, ma se non vi sono danni il gruppo riduce i premi, spiega. Interrogato riguardo ai principali rischi, il CEO ha citato i terremoti in Svizzera, una pandemia influenzale o una grave interruzione di corrente.

Mumenthaler si dice anche preoccupato in relazione alle pensioni in Svizzera: se non si apporteranno correttivi "il sistema andrà a sbattere contro il muro", afferma.