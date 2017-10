Swiss Re: partecipazione in ReAssure per gruppo giapponese MS&DA

La società nipponica deve inizialmente prendere una partecipazione del 5% in ReAssure, una filiale di Swiss Re, per un totale di oltre 220 milioni di franchi. MS&DA si è impegnata successivamente ad aumentare la sua quota fino a un miliardo di franchi su tre anni, indica in un comunicato odierno Swiss Re.

Il gruppo zurighese ritiene che questo investimento rientra nella strategia "di fornire a ReAssure la flessibilità necessaria alla sua crescita futura". La finalizzazione dell'operazione di presa di partecipazione del 5% è prevista nel primo trimestre del 2018.